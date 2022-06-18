 إندونيسيا تعتزم التصديق على اتفاقية أممية بعد تأخير دام لأكثر من عقد - بوابة الشروق
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إندونيسيا تعتزم التصديق على اتفاقية أممية بعد تأخير دام لأكثر من عقد

(د ب أ)
نشر في: السبت 18 يونيو 2022 - 11:24 م | آخر تحديث: السبت 18 يونيو 2022 - 11:24 م

تعهدت الحكومة الإندونيسية بالضغط من أجل التصديق السريع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في مجلس النواب، بعد أكثر من عقد من التأخير.

ونقلت اليوم السبت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية عن الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية، محمد محفوظ قوله أمام الدورة الـ50 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع إن إندونيسيا بصدد التصديق على الاتفاقية .

يشار إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري هي الوحيدة من بين الاتفاقيات الأساسية التسع للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان الدولية التي لم تصدق عليها إندونيسيا بعد.

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