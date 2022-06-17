قرار سعودي بتكليف سيدة لرئاسة إعلام الشؤون الإسلامية بمكة يثير جدلا

وجه عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، بتكليف إحدى موظفات فرع الوزارة بمكة المكرمة لتشغل منصب رئيسة قسم الإعلام في فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة.

جاء هذا التكليف خلال لقاء جمع وزير الشؤون الإسلامية بالموظفة انتهى بالترقية، وهي تحمل بكالوريوس إعلام، وتم تكليف المدير السابق بمنصب إداري في مكتب الوزير الخاص في جدة.

وقالت قناة "العربية" إن هذا القرار جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ومعارض، الفئة الأولى تنحاز لأن من حق كل شخص متخصص أن يعمل في مجال تخصصه، والفئة الأخرى تؤكد أن الخبرة تلعب دورا في عملية التوظيف حسب الأداء الوظيفي.

وأضافت أنه من ناحية تمكين امرأة سعودية لشغل هذا المنصب، فقد أيدت فئة كبيرة هذا القرار.

وأشاد وزير الشؤون الإسلامية بكفاءة المرأة في عملها بالوزارة.