أعلنت مديرية الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية، اليوم السبت، أنه تمت إعادة خمسة مدنيين أوكرانيين في صفقة تبادل سجناء مع روسيا.

وأضافت المديرية - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه تم أسر أربعة من المدنيين الخمسة أثناء احتلال روسيا لأجزاء من منطقة "كييف"، مشيرة إلى أنه تمت إعادة جثة مدني أوكراني خلال عملية التبادل.

ولم تشر المديرية إلى ما إذا كان الروس الذين تم تبادلهم مقاتلين أم لا.

وفي المقابل، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن امتنانه وشكره للأطباء العسكريين الروس على مجهوداتهم المبذولة في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

ووجه بوتين - خلال حدث مُخصص لافتتاح مرافق رعاية صحية جديدة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم - التحية للأطباء العسكريين، لإنقاذهم أرواح المشاركين في العملية العسكرية بأوكرانيا، قائلا: "أود أن أخاطب بشكل خاص الأطباء العسكريين، والمسعفين، والممرضات، والموظفين الطبيين المبتدئين في مستشفيات وزارة الدفاع، والحرس الروسي، وفرق الإنقاذ الأخرى، لأولئك الذين هم في خطر، وأحيانا يضحون بأنفسهم، يقدمون خدمات طبية والرعاية تحت القصف على الخطوط الأمامية انحناءة تقدير لكم لإنقاذ حياة رفاقنا الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة".

وتطرق أيضا إلى أن جائحة فيروس كورونا تتطلب الكثير من الشجاعة والصبر والتضحية بالنفس من العاملين والمختصين في المجال الطبي، منوها إلى أن هذه هي أفضل الصفات التي يظهرها العاملون الطبيون الروس الآن عندما يساعدون مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، والمدنيين في الأراضي المحررة.