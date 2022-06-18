بريطانيا تطلق برنامجا لتتبع للمهاجرين القادمين عبر القنال الانجليزي إلكترونيا

تطبق بريطانيا نظاما إليكترونيا لتتبع بعض الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بقوارب صغيرة أو في مؤخرة الشاحنات وذلك في إطار برنامج تجريبي لوزارة الداخلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم السبت.

وذكرت الوزارة أن البرنامج الذي يمتد 12 شهرا وبدأ يوم الأربعاء الماضي، سيختبر ما إذا كانت المراقبة الإلكترونية طريقة فعالة لمنح الإفراج عن المهاجرين بنظام الكفالة في قضايا الهجرة لمن يفدون إلى البلاد عبر طرق "غير ضرورية وخطرة".

وتأتي هذه الخطوة بعدما أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء الماضي قرارا نتج عنه حظر مغادرة طائرة مستأجرة إلى كيجالي من ويلتشاير.

واتهمت وزيرة الداخلية بريتي باتيل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنها مسيسة في قرارها "الفاضح تماما"، بينما أشار وزير العدل دومينيك راب إلى أن القوانين الجديدة يمكن أن تضمن أن تتجاهل الحكومة الإجراءات المؤقتة من المحكمة الواقعة في مدينة ستراسبورج الفرنسية.