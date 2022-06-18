أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أن وحدة عائمة تابعة لجيش البحر تمكنت من إحباط عملية هجرة غير نظامية لـ24 مهاجرا تونسيا، من ضمنهم طفل وامرأة.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في بيان أوردته شبكة "روسيا اليوم"، بأن المهاجرين كانوا على متن زورق بالموقع شمال جزيرة زمبرة على بعد 35 كيلومترا.

وأشارت إلى أنه بالتحري معهم، صرحوا بأن أعمارهم تتراوح بين 6 و41 عاما، وأنهم أبحروا من سواحل غار الملح، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 16 و17 يونيو الجاري، بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

وأوضحت أنه تم التوجه بهم إلى الميناء التجاري ببنزرت، حيث تم تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.