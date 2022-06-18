 الصين: مصرع وفقدان 5 أشخاص جراء هطول أمطار غزيرة على قوانغشي - بوابة الشروق
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الصين: مصرع وفقدان 5 أشخاص جراء هطول أمطار غزيرة على قوانغشي

أ ش أ
نشر في: السبت 18 يونيو 2022 - 7:22 م | آخر تحديث: السبت 18 يونيو 2022 - 7:22 م

أعلنت السلطات المحلية في الصين، اليوم السبت، مصرع أربعة أشخاص وفقدان شخص آخر جراء هطول أمطار غزيرة على جزء من منطقة قوانغشى ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية المحلية - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن الأمطار الغزيرة اجتاحت محافظة رونغشوي وبلغ منسوب الأمطار 385.6 ملم في بعض المناطق، مشيرة إلى فُقدان 5 أشخاص في قرية قودو بالمحافظة بعد انهيار مبنى خشبي، وتم العثور على أربعة أشخاص، من بينهم اثنان تأكدت وفاتهما في الموقع، وتوفي الآخران رغم تلقيهما العلاج، ولا يزال رجال الانقاذ يبحثون عن المفقودين.

وكان تم إرسال فريق مكون من أكثر من 100 شخص من إدارة الطوارئ المحلية والموارد الطبيعية ومكافحة الحرائق والدوائر الصحية، للمشاركة في عمليات الإنقاذ، كما نُقل السكان المجاورون إلى أماكن آمنة، حيث إن إمدادات الطاقة والمياه وإشارات الاتصال، قيد الإصلاح، حيث من المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة في المنطقة حتى 21 يونيو.

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