هونج كونج تسجل 1276 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت هونج كونج 1276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، فيما ذكرت السلطات الصحية أنها تراقب تفشيا لحالات إصابة جماعية لدى وحدة لمكافحة الإرهاب تابعة للشرطة، بعد تسجيل حالتي إصابة جديدتين لديها.



وذكرت صحيفة "ستاندرد" التي تصدر في هونج كونج اليوم أنه من بين حالات الإصابة الجديدة، 1160 حالة إصابة، تم انتقالها محليا، من بينها 436 ، تم تأكيدها من خلال اختبارات "بي.سي.آر" و724 من خلال نتائج إيجابية لاختبار المستضد السريع (آر.إيه.تي).



وحالات الإصابة الـ116 الأخرى، قادمة من الخارج، تم رصد 56 منها في المطار و44 في فنادق الحجر الصحي و16 كانوا مرضى، أكملوا حجرا صحيا لمدة سبعة أيام.



وقال المسؤول الطبي والصحي الرئيسي لمركز حماية الصحة، ألبرت أو كا-وينج أن إجمالي حصيلة إصابات الموجة الخامسة من فيروس كورونا ، تبلغ الآن مليونا و212 ألفا و777 حالة.



وخلال الساعات الـ24 الماضية، تعافى 51 مريضا من كوفيد.



ومنذ بدء الموجة الخامسة من كورونا، تعافى إجمالي 51 ألفا و187، وخرج 50 ألفا و811 منهم من المستشفيات.