تحديد وتنظيم ساحات انتظار المركبات بشوارع الأقصر

بدأت لجنة من ديوان عام محافظة الأقصر، بالمرور ميدانيًا على أرض الواقع، لتحديد وتنظيم ساحات انتظار المركبات بالشوارع والأماكن التي سيتم العمل بها، والتي تخضع لولاية المحافظة، تنفيذاً للقانون 150 لسنة 2022، وذلك في إطار جهود التيسير على المواطنين.

وتم تشكيل تلك اللجنة برئاسة الدكتورة هدى المغربي سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، وعضوية اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمقدم شريف حلمي رئيس عمليات مرور الأقصر.

وتابعت اللجنة أعمالها بتحديد بعض الأماكن لانتظار السيارات على أرض الواقع وبخاصة بالأماكن ذات الكثافة السكانية العالية بمناطق حي جنوب ووسط مدينة الأقصر وعددها حوالى 7 أماكن.

في سياق متصل، تابعت اللجنة أعمالها، بشأن دراسة إمكانية تفعيل القانون رقم 92 لسنة 2018، لتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة المعروفة بعربات الطعام ومن المقترح والمنتظر تحديد أماكن انتظارها وعددها 4 أماكن بمنطقة حي شرق ووسط المدينة ، وفقاً لاشتراطات محددة تحددها السلطة المختصة، وذلك تشجيعا من المحافظة لخلق مزيد من فرص العمل لشباب المحافظة.