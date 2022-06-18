قال الدكتور محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تنفذ حملات إزالة التعديات منذ عدة أشهر ومازالت سارية، مؤكدًا أنها مستمرة على مدار الأشهر المقبلة، بهدف إزالة كل أشكال التعديات على المجاري المائية بالكامل.



وأضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن التعديات بعضها على نهر النيل بفرعيه دمياط ورشيد، وعلى الترع والمصارف، ومحطات الرفع وأملاك الري، مؤكدًا أن الحملات الموسعة تنفذ منذ عدة أشهر.



وأكد أن الوزارة استطاعت خلال أشهر قليلة إزالة أكثر من 58 ألف حالة تعدٍ، بمساحة إجمالية 8.5 مليون متر مربع، موضحًا أن عملية الإزالات تتم بتنسيق كامل بين وزارة الري والأجهزة الأمنية التي توفر التأمين لحملات الإزالة.



وأشار متحدث الري، إلى أن حملات الإزالة تنفذ بتنسيق كامل مع الأجهزة المحلية في كل محافظة، متابعًا: «عمليات الإزالة تتنوع على حسب حالة التعدي، ومن أخطر التعديات التي نواجهها الردم في نهر النيل ونتعامل معه بمنتهى الحسم».



وتابع: «شخص يردم في القطاع المائي للمجرى الرئيسي الذي يوصل المياه لكل المصريين، يؤثر على عشرات الملايين من الناس، وأمر غير مقبول تتعامل الدولة معه بمنتهي الحسم»، مشددًا على أن أي شكل من التعدي غير مقبول.





