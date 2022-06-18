تايلاند: 2272 إصابة و23 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجلت تايلاند 23 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا و2272 حالة إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم السبت.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خروج 1964 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و497 ألفا و152 حالة إصابة، من بينها مليونان و273 ألفا و717 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و445 ألفا و392 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 30 ألفا و445 حالة منذ بدء الجائحة.