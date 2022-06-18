بوتين: نحن شعب قوي ويمكننا مواجهة أي تحد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العقوبات الغربية على بلاده قد فشلت، وذلك في كلمة ألقاها أمام اقتصاديين ووزراء روس في منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج يوم الجمعة، بعد حوالي أربعة أشهر من بدء موسكو حربها على أوكرانيا.

وقال بوتين للمنتدى الاقتصادي الدولي: «الحرب الخاطفة الاقتصادية لم يكن لها فرصة للنجاح منذ البداية.. نحن شعب أقوياء ويمكننا مواجهة أي تحد».

ووصف بوتين العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ردا على هجوم روسيا على أوكرانيا بأنها «جنونية وطائشة».

وأشار إلى أن الإجراءات العقابية أضرت أيضا الاتحاد الأوروبي بشدة، مقدرا الضرر الذي لحق بأوروبا بنحو 400 مليار دولار.

وتركزت تصريحاته بشكل مكثف على الحرب التي تشدد روسيا على أنها «عملية خاصة»، وقال بوتين: «في الوضع الحالي، وعلى خلفية المخاطر والتهديدات المتزايدة التي تواجهنا، كان قرار روسيا بشن عملية عسكرية خاصة قسريا وضروريا».

وذكر الرئيس الروسى أن الغرب كان من قبل يضخ حرفيا لأوكرانيا أسلحته ومستشاريه العسكريين.

ومضى بوتين يقول: «القرار يهدف إلى حماية مواطنينا وسكان الجمهوريتين الشعبيتين في دونباس، الذين تعرضوا لثماني سنوات من الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف».

وقال الرئيس الروسي للروس الذين شعروا بالخجل من الحرب في أوكرانيا: "تعلمون أن هناك من يخجلون ولا يربطون مصيرهم وحياتهم وحياة أطفالهم ، ببلدنا".

وسبق له اتهام أوكرانيا في الماضي دون تقديم أي دليل بأنها ارتكبت «إبادة جماعية» للأشخاص الناطقين بالروسية في السنوات الأخيرة.

وزعم أن بلاده ليست مسؤولة عن عرقلة صادرات الحبوب الأوكرانية وإن اللائمة لا تقع عليها في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأضاف: «لسنا من قام بتلغيم الموانئ»، في إشارة إلى الحبوب الأوكرانية التي لم تغادر موانئ البحر الأسود. وقال إنه إذا أزالت كييف الألغام البحرية فإن روسيا ستضمن سلامة الصادرات.

ورغم العقوبات واسعة النطاق المفروضة على الاقتصاد الروسي، اتسمت الحالة المزاجية للاقتصاديين والوزراء الروس المشاركين في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي يوم الجمعة بالتفاؤل الحذر.

وقال وزير الاقتصاد ماكسيم ريشيتنيكوف، إن هناك سببا لتفاؤل مؤكد، موضحا أن نتائج الربع الأول والتوقعات لشهري أبريل ومايو الماضيين تشير إلى أن الأوضاع لن تكون سيئة (مثلما تم التوقع بذلك في السابق.)

وتابع ريشيتنيكوف بالقول إن التضخم سوف يكون أقل بكثير مع حلول نهاية العام من نسبة الـ17.5% التي تم توقعها.

وذكر أيضا أنه اعتبر أن تحديد نسبة تراجع الناتج المحلي الإجمالي بما بين 5 و6% يمكن تحقيقها على الاطلاق.

من جهة أخرى، توقع جيرمان جريف، مدير مصرف سبير بانك، الذي تملك فيه الدولة حصة الأغلبية، انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% ونسبة تضخم بـ15%.

وحذر جريف من أنه من المرجح أن يحقق القطاع المصرفي خسائر بنهاية العام.