المقاصة يواصل المعاناة بهزيمة جديدة أمام الاتحاد في الدوري

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا غاليا على ضيفه مصر المقاصة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الممتاز.

وسجل بنجامين بواتينج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، رفع رصيد الاتحاد إلى 25 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد المقاصة عند 14 نقطة في المركز السابع عشر المؤدي للهبوط.

وبذلك يحقق الاتحاد فوزه الثاني في آخر 5 مباريات، حيث خسر أمام سموحة 5-2 ثم أمام فيوتشر 4-3، وفاز على بيراميدز 1-0 ثم خسر أمام الجونة 1-0.

ولا يزال فريق مصر للمقاصة هو صاحب الهجوم الأضعف في الدوري المصري الممتاز بـ 10 أهداف فقط.