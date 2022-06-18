حسم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة الإسباني، مصير رحيله عن البلوجرانا وانتقاله لصفوف نادي تشيلسي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي حوار قصير أجراه ديمبلي مع أحد المشجعين، أكد اللاعب أنه سعيد ومرتاح بتواجده مع نادي برشلونة.

وكانت شبكة سكاي سبورت البريطانية قد أشارت إلى أن ديمبلي أنهى كافة التفاصيل المتعلقة بانتقاله إلى صفوف البلوز خلال الميركاتو المقبل، خاصة بعد تعثر مفاوضات تجديد تعاقده مع برشلونة.

جدير بالذكر أن وكيل عثمان ديمبلي، موسى سيسوكو، حضر قبل عدة أسابيع اجتماع مع إدارة برشلونة في المغرب، للرد على العرض المقدم له بالتجديد سواء بالرفض أو القبول.