خاص- بوينج تجرى تحسينات فى تصميم مدخل تدفق الهواء لحل مشكلة محركات «777»

كولجيت أورا رئيس الشركة فى الشرق الأوسط: نتواصل مع السلطات الأمريكية لإعادة الطائرات بأمان إلى الخدمة فى أسرع وقت.. وعدد طائراتنا التجارية فى مصر 36

كشف كولجيت غاتا أورا، رئيس شركة بوينج فى الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، عن إجراء تحسينات فى تصميم مدخل تدفق الهواء لحل مشكلة محركات طائرات «777»، مشيرا إلى وصول حجم أسطول طائرات الشركة العالمية فى مصر إلى نحو 36 طائرة، منهم 6 طائرات تعمل بنظام الإيجار، وذلك لصالح شركة مصر للطيران.

وذكر أورا فى تصريحات خاصة لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن بوينج تتمتع بعلاقة قوية وطويلة الأمد فى مصر مع شركة مصر للطيران، التى تشغل حاليا أسطولا من 5 طائرات بوينج 777 ــ 200 er، و5 طائرات من طراز 737ــ500، و12 طائرة من طراز 737ــ800، بالإضافة إلى 8 طائرات من طراز 737ــ800.

ولفت أورا إلى أن مصر للطيران تقوم باستئجار طائرة 777ــ300ER الجديدة من بوينج، وكذا عدد 5 طائرات إضافية من ذات النوع؛ بغرض تحديث خدمات الرحلات الطويلة التى تسيرها الشركة المصرية.

أما على الجانب الدفاعى، ذكر أورا أن مصر وقعت خطاب عرض وقبول مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية؛ لتحديث 25 مروحية من طراز «الأباتشى» إلى الطراز الحديث من نوع AHــ64E، فضلا عن نية الجيش الأمريكى بيع ما يصل إلى 23 طائرة مروحية من طراز الشينوك CHــ47F إلى مصر العام الجارى.

وأشار أورا إلى أن انتعاش الطلب على الرحلات الجوية بعد جائحة كورونا، وبدء قطاع السياحة المصرى فى التعافى، وراء توسع بوينج فى عملياتها فى مصر الفترة الأخيرة.

وحول التعاون مع مصر فى مجال الفضاء، ذكر رئيس شركة بوينج فى الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، أنه يجرى التواصل مع جميع العملاء فى منطقة الشرق الأوسط لاستكشاف الفرص المستقبلية لتطبيق تقنيات الفضاء المتقدمة لدى الشركة، مشددا على أن بوينج تعمل على تصميم وبناء مستقبل لاستكشاف فضاء آمنو مضمون.

وحول تحديث الفحص الفنى لمحركات Pratt & Whitney 4000ــ112، التى أمرت السلطات التنظيمية الأمريكية إجراء مزيد من الفحوص عليها وأوقفت مصر للطيران استخدامها بسبب مشاكل تقنية، قال أورا إن عمليات التواصل مع إدارة الطيران الفيدرالية جارية على إجراء تحسينات فى تصميم المدخل ــ المُنظم لتدفق الهواء والمروحة التى تحافظ على انسيابيته حول المحرك، وذلك لطائرات 777 المدعومة بمحرك PW4000ــ112؛ لإعادة الطائرات بأمان إلى الخدمة فى أسرع وقت.

وكانت شركة بوينج، أوصت فى فبراير 2021، شركات الطيران بتعليق تشغيل طائرات «بوينج 777» الموجودة فى الخدمة والتى تعمل بمحركات «برات آند ويتنى 4000ــ112»، حتى تحدد إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية البروتوكول المحدد للفحص المناسب.

وبحسب بيان للشركة آنذاك، فإن عدد الطائرات فى الخدمة من هذا الطراز تصل إلى نحو 69 طائرة، و59 طائرة فى المخازن.

وبناء على توصية بوينج، أوقفت مصر للطيران تشغيل 4 طائرات من طراز بوينج b777ــ200.

وثارت مشكلة المحرك بعد انفجار محرك الطائرة بوينج 777 التابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» فى سماء دنفر بكولورادو بأمريكا، واحتراق محرك طائرة بوينج 747 فى سماء هولندا.