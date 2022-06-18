وزير البترول: أسعار الوقود في مصر تمثل نصف المعدل العالمي

قال الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن أسعار الوقود في مصر تمثل نصف الأسعار العالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن الدولة تقف إلى جانب المواطن وتحاول عدم زيادة الأعباء عليه.

وأوضح أن زيادة أسعار الوقود في مصر تكون في حدود 25 قرشا فقط، مشيرًا إلى أن مصر دولة مستورة للبترول وتستهدف خفض نسبة الاستيراد.

ونوه بأن 65% من الطاقة الهيدروكربونية في مصر عبارة عن غاز طبيعي بدءا من الكهرباء والمصانع والسيارات، مؤكدًا أن الدولة تشجع على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن سعر متر المكعب من الغاز يبلغ نصف ثمن سعر البنزين.