السكة الحديد ترفع حالة الاستعداد القصوى لمتابعة حركة القطارات استعدادا لعيد الأضحى

مصدر بالنقل: إلغاء جميع الإجازات للموظفين وسائقي القطارات بالسكة الحديد خلال موسم العيد



أنهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استعداداتها لموسم عيد الأضحى المبارك، الشهر القادم، حيث رفعت حالة الاستعداد بالهيئة إلى الدرجة القصوى وشكلت غرفة عمليات لمتابعة حركة القطارات لتنفيذ خطة التشغيل على جميع خطوط السكة الحديد، وعملية بيع التذاكر خلال الفترة القادمة.

وقال مصدر بوزارة النقل لـ"الشروق"، إن الهيئة اعتمدت جدول تشغيل القطارات خلال فترة عيد الأضحى، والذي يتم خلاله تسيير قطارات إضافية وعربات العلاوة على خطوط الوجهين القبلي والبحري، لاستيعاب الآلاف من المواطنين الذين يعتمدون على مرفق السكة الحديد للانتقال إلى محافظاتهم.

وأشار المصدر، إلى أن الوزارة قررت إلغاء جميع الإجازات للموظفين وسائقي القطارات بهيئة خلال هذه الفترة والتشديد على القيادات بمتابعة عمليات التشغيل بشكل منظم وإعداد تقرير يومي بخصوصه.

وأضاف المصدر، أنه سيتم طرح تذاكر قطارات عيد الأضحى قبل موعد قيام الرحلات بـ ١٥ يوم، وطرح تذاكر القطارات الإضافية وحجزها في نفس يوم قيام الرحلات، لافتا إلى تطبيق قرار السماح لكل راكب بحجز 4 تذاكر فقط بالبطاقة الشخصية كحد أقصى، لتوفير التذاكر لأكبر شريحة من المواطنين.

وأشار المصدر إلى صدور تعليمات بتشديد الرقابة أمام شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية التي يقتصر حجز القطارات خلال هذه الفترة عليها، وليس المكاتب الفرعية بمختلف المحطات والبريد، وتخصيص جزء من تلك التذاكر للحجز الإلكتروني، والتعاون مع شرطة النقل والمواصلات لمواجهة ممارسات السوق السوداء التي تنشط في هذه المواسم.

وأوضح أنه تم تجهيز القطارات وصيانتها، وكذلك دخول قطارات الدرجة الثالثة المكيفة للخدمة، لرفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب، خاصة وأن الهيئة تقوم بعملية الصيانة للقطارات بشكل دوري للحفاظ عليها، حيث يتم تنضيفها وفحصها وتعقيمها قبل خروجها من الورش، وتجهيز القطارات الإضافية لتكون جاهزة مع بدء موسم العيد.

وأكد المصدر أن الهيئة لن تسمح بتواجد أي شخص على رصيف محطة مصر برمسيس لا يحمل تذكرة سفر، تنفيذا للقرار الذي تطبقه حاليا كإجراء لتقليل نسبة الزحام التي ترتفع بشكل كبيرة في المواسم والأعياد، مع توضيح مدة التأخير للرحلات بسبب أعمال التجديد والصيانة وتغيير الإشارات الذي يتم حاليا تطبيقا لخطة التطوير التي تنفذها الهيئة.