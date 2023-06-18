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إيران وأوزبكستان توقعان اتفاقيات للتعاون الاقتصادي

علم إيران
علم إيران
د ب أ
نشر في: الأحد 18 يونيو 2023 - 10:36 م | آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 10:36 م

في إطار جهود إيران لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أوزبكستان، شهدت طهران أول زيارة رسمية لرئيس أوزبكي خلال أكثر من عقدين اليوم الأحد، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، أن رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيايف التقى مع الرئيس إبراهيم رئيسي، في اجتماع خاص في قصر سعد أباد في طهران اليوم الأحد.

ووقع مسئولون من البلدين في وقت لاحق 11 اتفاقية تعاون في حضور الرئيسين، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون في العديد من المجالات، ومن بينها التجارة والنقل والأدوية والتكنولوجيا والزراعة.


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