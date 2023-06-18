السعودية وأمريكا تعلنان اتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة

وافق الطرفان المتحاربان في السودان على وقف إطلاق النار اليوم الأحد، لمدة 72 ساعة، قبل يوم من انعقاد مؤتمر دولي للمانحين لتخفيف معاناة السكان المدنيين واللاجئين السودانيين في الدول المجاورة.

وبدأ وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بوساطة الولايات المتحدة والسعودية، في الساعة السادسة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش)، حيث من المقرر أن ينتهي يوم الأربعاء المقبل.

وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، فقد أدى القتال إلى نزوح أكثر من 2ر2 مليون شخص.

وكانت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، أعلنتا في بيان مشترك، مساء أمس السبت، عن اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، على وقف إطلاق النار.

وجاء في البيان "تعلن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة (72) ساعة اعتبارا من تاريخ (18 - 21 يونيو) الساعة (6) صباحا بتوقيت الخرطوم"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف البيان: "اتفق الطرفان على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار. كما اتفقا على السماح بحرية الحركة و إيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان".

من ناحية أخرى، قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة أمس الاول الجمعة إن هناك ما يقرب من 25 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في البلاد، وأن 4 ملايين طفل وامرأة حامل أو مرضعة، يعانون من سوء التغذية الحاد.

ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة وحكومات مصر وقطر وألمانيا، يوم غد الإثنين، مؤتمر تعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان، واللاجئين الذين يتدفقون إلى دول الجوار.