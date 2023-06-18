الحكومة الكورية الجنوبية تعتزم إجراء أول تحقيق معمق بشأن العمل القسري في كوريا الشمالية

تعتزم الحكومة الكورية الجنوبية إجراء أول تحقيق معمق بشأن العمل القسري في كوريا الشمالية.

وذكرت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن مركز سجلات حقوق الإنسان الكوري الجنوبي، الذي يعمل تحت إشراف وزارة الوحدة، سيجري تحقيقا عميقا ومشروعا بحثيا حول العمل القسري في كوريا الشمالية، حتى نهاية هذا العام.

ويعتزم المركز إجراء مقابلات عميقة مع الكوريين الشماليين المنشقين، الذين دخلوا كوريا الجنوبية، في غضون السنوات الخمس الماضية لتفهم حقيقة العمل القسري في منشآت الاعتقال والمنظمات الاجتماعية في الدولة الشيوعية.

وبشكل خاص، يعتزم المركز التحقيق في كيفية تغير العمل القسري منذ وصول زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون إلى السلطة.

هذه المرة الأولى، التي تجري فيها الحكومة تحقيقا معمقا بشأن العمل القسري في كوريا الشمالية، ولن يتم الكشف عن نتيجة التحقيق للشعب، لكن سيتم استخدامها لتأسيس سياسة الحكومة حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.