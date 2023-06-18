لويس إنريكي على بعد خطوة واحدة من تدريب سان جيرمان

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تقدمت المفاوضات بين باريس سان جيرمان ولويس إنريكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، لتولي المسئولية الفنية لفريق العاصمة الفرنسية الفترة المقبلة حسبما أكدت تقارير صحفية.

وفقًا لما أعلنته صحيفتي "لو باريزيان" و"ليكيب" فإن باريس سان جيرمان في مفاوضات متقدمة مع لويس إنريكي، كما تؤكد إذاعة "راديو مونت كارلو" على تلك المفاوضات أيضًا.

أضافت التقارير أن كلا الطرفين يتناقشان في الوقت الحالي لكن وصول المدير الفني الإسباني إلى باريس سان جيرمان لم ينته بعد.

أتمت التقارير بالتأكيد على أن هذا المسار أطلقته الدوحة وبدعم من لويس كامبوس، المدير الرياضي لسان جيرمان.

تجدر الإشارة إلى دخول لويس إنريكي دائرة اهتمامات باريس سان جيرمان بعد انهيار المفاوضات مع جوليان ناجليسمان، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ الألماني.