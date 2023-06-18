وصول 40 طن مواد غذائية بأسعار مخفضة إلى جنوب سيناء

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استقبلت مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، قافلة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والتي تحمل 40 طن مواد غذائية متنوعة، لبيعها بمنافذ الجهاز بجميع مدن المحافظة بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة ومنع الاحتكار ومجابهة جشع التجار تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحي المبارك.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن هذه القافلة تعد إحدى القوافل التي تجوب المحافظة كل 15 يوما لتوفير السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.

ووجه محافظ جنوب سيناء، الشكر إلى القوات المسلحة "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية"، لجهودها في توفير السلع بأسعار مخفضة.

وأكد المحافظ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بمجابهة ارتفاع الأسعار، تيسيرا على المواطنين.