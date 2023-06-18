المتحدث باسم الكرملين: روسيا تواصل تقديم مساعداتها لسوريا

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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية، أن روسيا ستواصل دعم سوريا.

وقال بيسكوف إن "روسيا ستواصل جهودها في تقديم المساعدات للجمهورية العربية السورية لإعادة سوريا إلى الأسرة العربية"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وكان مجلس جامعة الدول العربية قد أعلن في بيانه الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب، في 7 مايو الماضي، استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاته، وإنهاء تعليق عضويتها.

وأوضح البيان "وفود حكومة الجمهورية العربية السورية سيشاركون في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها"، موضحا أن "القرار يسري العمل به اعتباراً من 7 مايو".

ودعا بيان الجامعة العربية إلى الاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية، للتوصل إلى حل شاملٍ يعالج جميع تبعات الأزمة السورية.