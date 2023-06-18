وزيرا خارجية اليابان وأمريكا يؤكدان التعاون الوثيق بشأن الصين

أجرى وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، محادثات هاتفية ليلة أمس السبت، وأكدا مجددا على تعاونهما الوثيق بشأن القضايا المتعلقة بالصين.



كما ناقش هاياشي وبلينكن، الوضع مع كوريا الشمالية، لافتين إلى ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين بلديهما والتعاون بين البلدين بالإضافة إلى كوريا الجنوبية، كما أدانا إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية يوم الخميس الماضي، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.



ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين اليوم الأحد لإجراء محادثات مع مسئولين صينيين كبار، حسبما أفاد التلفزيون الحكومي الصيني، في زيارة تستهدف إعادة بناء العلاقة المتداعية بين الحكومتين.



ومن المقرر أن يجري بلينكن سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين حكوميين رفيعي المستوى قبل مغادرته بكين يوم غد الاثنين.