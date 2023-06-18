نائب رئيس مجلس السيادة في السودان: مصر تلعب دورا أخويا منذ اندلاع الحرب

ثمن مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، الدور الإنساني الذي تلعبه مصر في استقبال المواطنين الفارين من هول المعارك القائمة منذ أكثر من شهرين، بين قوات الجيش السوداني وعناصر الدعم السريع.

وقال عقار في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأحد، إن مصر تلعب دورا أخويا جيدا في التعامل مع تداعيات الأزمة، وهو ما حظي بإشادة واسعة، موضحا أنّه حرص على توجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي (خلال مباحثاتهما اليوم) على هذا الدور.

وأضاف أنّ مصر تعمل على تسهيل دخول السودانيين مع مراعاة البُعد الأمني في هذه القضية، مشيرا إلى إمكانية حدوث تسريع في استصدار تأشيرات دخول السودانيين إلى مصر.

في الوقت نفسه، أكّد عقار أن بلاده ترحب بكل المبادرات الساعية إلى حل الأزمة، لكنها تعمل في الوقت نفسه على التحقق من هذه المبادرات، بما يحافظ على سيادة الدولة السودانية وتحترم مؤسساتها ورغبات السودانيين.

وشدّد على أنّ ضرورة إيجاد حل للأزمة، يضمن عدم تكرارها مستقبلا، ومن ثم العمل على بناء الدولة السودانية الجديدة.

وأوضح عقار، أنّ هناك أسبابا كثيرة ومتشعبة قادت إلى اندلاع هذا الصراع، يمكن حصرها في قضيتين هما «تكوين القوات الصديقة»، و«التحول الديمقراطي»، معتبرا أن كلتا القضيتين أخطأت الطريق.

ورأى نائب رئيس مجلس السيادة، أن انفجار الأوضاع حدث بسبب غياب الثقة بين الأطراف.