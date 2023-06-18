 الإمبراطور الياباني يتفقد أول نظام مترو أنفاق في إندونيسيا بني بدعم من اليابان - بوابة الشروق
الأحد 18 يونيو 2023 6:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

الإمبراطور الياباني يتفقد أول نظام مترو أنفاق في إندونيسيا بني بدعم من اليابان

طوكيو - أ ش أ
نشر في: الأحد 18 يونيو 2023 - 6:20 م | آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 6:20 م

تفقد الإمبراطور الياباني ناروهيتو، أول نظام مترو أنفاق في إندونيسيا والذي تم بناؤه بدعم من اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأحد، أن المسئولين أطلعوا الإمبراطور على سير العمل، وكيفية مواجهة المصاعب خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك الإجراءات المتخذة لمساعدة النساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان أول مترو أنفاق بدأ تشغيله في إندونيسيا خلال عام 2019، بدعم من التعاون التكنولوجي الياباني، ويمتد الخط مسافة مقدارها نحو 16 كيلومترا ويربط وسط العاصمة بالمناطق الجنوبية.

تجدر الإشارة إلى أن الإمبراطور وقرينته الإمبراطورة، ماساكو، قد بدآ أمس زيارة تستمر لمدة سبعة أيام في إندونيسيا، حيث تعد أول رحلة ودية لهما خارج البلاد منذ اعتلائه العرش في عام 2019.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك