الإمبراطور الياباني يتفقد أول نظام مترو أنفاق في إندونيسيا بني بدعم من اليابان

تفقد الإمبراطور الياباني ناروهيتو، أول نظام مترو أنفاق في إندونيسيا والذي تم بناؤه بدعم من اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأحد، أن المسئولين أطلعوا الإمبراطور على سير العمل، وكيفية مواجهة المصاعب خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك الإجراءات المتخذة لمساعدة النساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان أول مترو أنفاق بدأ تشغيله في إندونيسيا خلال عام 2019، بدعم من التعاون التكنولوجي الياباني، ويمتد الخط مسافة مقدارها نحو 16 كيلومترا ويربط وسط العاصمة بالمناطق الجنوبية.

تجدر الإشارة إلى أن الإمبراطور وقرينته الإمبراطورة، ماساكو، قد بدآ أمس زيارة تستمر لمدة سبعة أيام في إندونيسيا، حيث تعد أول رحلة ودية لهما خارج البلاد منذ اعتلائه العرش في عام 2019.