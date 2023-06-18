 مجدي أحمد علي: 30 يونيو ثورة غير مسبوقة.. والمصريون خرجوا ضد تغيير مستقبلهم الإنساني - بوابة الشروق
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مجدي أحمد علي: 30 يونيو ثورة غير مسبوقة.. والمصريون خرجوا ضد تغيير مستقبلهم الإنساني

المخرج مجدي أحمد علي
المخرج مجدي أحمد علي

نشر في: الأحد 18 يونيو 2023 - 5:52 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 5:52 ص

قال المخرج مجدي أحمد علي، إنّ ثورة 30 يونيو غير مسبوقة على الإطلاق، موضحًا أن «الثورات التي يقوم بها شعوب بهذا الحجم، تكون لأسباب متعلقة بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية».

وأضاف «علي»، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «اكسترا نيوز»، مساء السبت: «الناي في ثورة يناير خرجت ضد وضع اقتصادي صعب جدا، وغيرها من الأسباب، ولكن الشعب في ثورة 30 يونيو خرج ضد عقيدة».

وأشار إلى أن «ثورة 30 يونيو غير مسبوقة، فلم يكن الفساد أو الظروف الاقتصادية هما الدافع الأول، ولكن المصريين كانوا ضد تغيير نمط حياتهم وتفكيرهم وأفقهم ومستقبلهم الإنساني والحضاري».

وتابع المخرج: «الشعب المصري عرف خلال سنة واحدة من حكم الجماعة الإرهابية، أنه مقبل على جحيم من سواد الأفكار وظلامية الحياة، فقرر أن ينتفض لهذا النوع من نمط الحياة، وبالتالي، هل رأينا في تاريخ الإنسانية كلها ثورة بهذا الحجم اعتراضا على فكرة ومؤيدا لفكرة أخرى؟ لا أعتقد ذلك».

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