شكري: وضع الآليات التنفيذية لأولويات التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي تتناول مختلف مجالات التعاون بين الجانبين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء الأحد، أنه يتم حاليا وضع الآليات التنفيذية لتحقيق أولويات مجالات التعاون.

وأوضح أنّ هناك تعاونا في ملف الجهود التنموية مصر، لا سيما من خلال مشروعات اقتصادية تؤهل لاستمرار الجهود والبرامج المصرية في مجالات تحقيق النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أنّ الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول تجاريا لمصر، مؤكدا أنّ اتفاقية الشراكة بين الجانبين تتيح نفاذ السلع بين الجانبين.

ولفت إلى أنه يتم العمل على زيادة حجم التعاون المشترك في الفترة المقبلة، موضحا أنّه في ظل تعاظم التحديات فإن هناك رغبة في تكثيف التعاون سواء اقتصاديا أو أمنيا.

وعبر عن أمله لتكون الموارد متاحة نحو مزيد من التعاون المشترك، ومجابهة التحديات.