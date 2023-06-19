الجارديان: صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات الكهربائية إلى بريطانيا تتعرض للخطر بسبب بريكست

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات الكهربائية تتعرض للخطر بسبب اتفاق التجارة المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وأضافت الصحيفة أنه يمكن تزيد تكاليف صناعة الاتحاد الأوروبي بأكثر من ثلاثة مليارات دولار ما لم يتم تعديل الصفقة، كما يقول ممثلو القطاع.

وقال ممثلو القطاع في بروكسل إن صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات الكهربائية إلى المملكة المتحدة التي تبلغ قيمتها 30 مليار يورو سنويا وستتعرض للخطر ما لم يتم تعديل اتفاق التجارة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ودعا 3 من أكبر مصنعي السيارات في العالم بالفعل الحكومة البريطانية إلى فتح محادثات حول القواعد الجديدة التي ستشهد فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، إذا لم يكن منشأ 45% من السيارة الكهربائية من حيث القيمة من الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.

وحددت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات الآن المخاطر التي يتعرض لها المصنعون الذين يشحنون في الاتجاه الآخر(من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي)، قائلة إنها يمكن أن تضيف أكثر من 3 مليارات يورو من التكاليف إلى صناعة الاتحاد الأوروبي.

وتم تقدير قيمة صادرات السيارات الكهربائية التابعة لأعضاء الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات إلى المملكة المتحدة بنحو 4.3 مليار يورو في عام 2022 ولكن مع انتعاش سلسلة التوريد والابتعاد عن محركات الاحتراق، من المتوقع أن يزدهر السوق.

وتمثل الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات 75% من صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات لا تزال الصين تهيمن على توريد المواد الكيميائية، والتي تشكل ما يصل إلى 45% من تكلفة السيارة الكهربائية.