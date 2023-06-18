ارتفاع عدد قتلى الفيضانات الناتجة عن انهيار سد كاخوفكا الأوكراني

قال مسئولون أوكرانيون، إن عدد قتلى الفيضانات الناتجة عن تدمير سد نوفا كاخوفكا ارتفع إلى 16 قتيلا، بينما قال مسئولون روس إن 29 شخصا لقوا حتفهم في الأراضي التي تسيطر عليها موسكو.

وتسبب انهيار في سد كاخوفكا في 6 يونيو الجاري بإغراق مساحة كبيرة من الأراضي في جنوب أوكرانيا وفي الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من البلاد، مما أدى إلى إتلاف الأراضي الزراعية وقطع الإمدادات عن المدنيين، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية على منصة "تليجرام" في ساعة متأخرة من مساء السبت، أنه تم إجلاء أكثر من 3600 شخص من المناطق التي غمرتها الفيضانات في منطقتي خيرسون وميكولايف، بينما لا يزال 31 في عداد المفقودين، ونحو 1300 منزل مغمورين بالمياه.

وأعلن رئيس الإدارة التي نصبتها روسيا في الأجزاء التي تسيطر عليها من خيرسون، أندريه ألكسينكو، عبر "تليجرام" أن عدد القتلى ارتفع إلى 29 قتيلا.

وذكر فريق من الخبراء القانونيين الدوليين، الذين يساعدون المدعين العامين الأوكرانيين في التحقيق بشأن الأمر، في النتائج الأولية يوم الجمعة، أنه من "المرجح للغاية" أن الانهيار كان نتيجة متفجرات زرعها الروس.