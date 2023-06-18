قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن العديد من التحديات تمس البحث العلمي بشكل عام، لافتًا إلى أن الدول تستعين بالبحوث العلمية لتحقيق التطور والتقدم في مختلف المجالات.

وأضاف خلال جلسة «تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج»، ضمن أعمال الحوار الوطني، مساء الأحد، أن البحوث العملية تساهم في تحسين جودة الحياة للإنسان.

ونفى إمكانية تجاهل أهمية البحث العلمي في مصر وتوفير متطلبات تحقيقه، منوهًا أن «الملف يعاني من نقص التمويل والإمكانيات المادية والبشرية، وعدم وجود استراتيجية واضحة لجودة البحث العلمي».

وشدد على أهمية توفير مجموعة كبيرة من المتطلبات التي تشمل؛ التمويل والإمكانيات المادية، والبنية التحتية متمثلة في المرافق الحديثة للبحث كالمكتبات والمختبرات، إضافة إلى التدريب والتأهيل اللازمين للطلاب.

وأشار إلى أهمية اتخاذ الحكومة سياسات واضحة لدعم البحث العلمي، وتوفير الدعم المالي والمادي له، وتحسين جودة البحث العلمي وتوفير المتطلبات اللازمة لتحقيق ذلك.

وانطلقت جلسات المحور السياسي للأسبوع الرابع من فعاليات الحوار الوطني، مساء الأحد، لمناقشة «قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية حل المعوقات أمام العمل الأهلي»، والمدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.

وتناقش الجلسات «قانون تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي» المدرجة على جدول لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بالإضافة إلى «قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية»، المدرجة على جدول لجنة المحليات.