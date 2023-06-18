 وزير التعليم ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان استراحات المعلمين المشاركين بامتحانات الثانوية العامة - بوابة الشروق
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وزير التعليم ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان استراحات المعلمين المشاركين بامتحانات الثانوية العامة

نيفين أشرف
نشر في: الأحد 18 يونيو 2023 - 10:58 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 10:58 ص

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استراحات المعلمين المشاركين بالامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022-2023، وذلك بمدرسة الوحدة العربية الابتدائية.

وتفقد الدكتور رضا حجازي عددا من استراحات المعلمين الملاحظين المشاركين فى أعمال الامتحانات بلجان الثانوية العامة، وذلك بمدرسة الوحدة العربية الابتدائية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، حيث اطمأن الوزير على توفير كل وسائل الراحة اللازمة، وتجهيز الاستراحات بالأثاث والأجهزة المناسبة، وتوفير الخدمات المعاونة، ومراعاة قرب الاستراحات من لجان الامتحانات.

والجدير بالذكر أن المحافظة تضم ٢٤ استراحة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات، بمعدل استراحتين لكل إدارة تعليمية لاستيعاب جميع المشاركين.


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