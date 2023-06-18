تحدث حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الانتقادات التي تعرض لها الحكام المصريون، من إدارات الأندية في الفترة الأخيرة.

وقال إمام في تصريحات تليفزيونية: «جميع رؤساء لجنة الحكام تعرضوا لانتقادات شديدة، ولهذا قرر اتحاد الكرة التعاقد مع خبير أجنبي».

وأضاف: «وبصورة لو أردت أن تكون محبوبا من الجميع، فعليك بالابتعاد عن العمل العام، لأن كل من لن يعجبه قرارك سيهاجمك وينتقدك».

وأوضح إمام: «الأخطاء التحكيمية جزء من كرة القدم وتحدث في كل دول العالم، ولكن هنا نعتقد أنها متعمدة، وأعذر مسؤولي الأندية لأني في مكانهم أدرك أهمية النقطة، ولكنهم لا يرون الصورة كاملة».

واختتم بالحديث عن دوري القسم الثاني، قائلا: «وفي القسم الثاني بما أننا نقترب من تطبيق مسابقة دوري المحترفين الذي أعلن اتحاد الكرة عنه في بداية الموسم، سيخرج علينا البعض لأن المشروع سيتم وهم لا يريدون لذلك أن يحدث، ولكننا نصر على قرارنا».