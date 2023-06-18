جارديان: الشباب في كوريا الجنوبية يتمردون على ثقافة ساعات العمل الطويلة

ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن الشباب في كوريا الجنوبية يتمردون على ثقافة ساعات العمل الطويل.



وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن العمل الشاق مترسخ في المجتمع الكوري الجنوبي، لكن عندما اقترحت الحكومة زيادة ساعات العمل إلى 69 ساعة في الأسبوع، أجبرت على التراجع مع رفض جيل الألفية والجيل "زد" لممارسات العمل التقليدية.



وقال لي سانج هيوك (35 عاما) لـ"جارديان": "العمل خلال أيام عطلاتي وعطلات نهاية الأسبوع أصبح أمرا معتادا"، مشيرا إلى ثقافة العمل الإضافي في شركة الأدوية الكبيرة التي عمل بها قرب العاصمة سول.



وأضاف: "أدركت تدريجيا أن حياتي وصحتي تتدهور بسبب ساعات (العمل) الطويلة. ليس لدي طاقة، وأهملت علاقاتي الشخصية".



وأصيب هيوك بآلام في الظهر جراء الجلوس لساعات طويلة على مكتبه، وقال إنه أصبح قلقا ويعاني من الخمول. وأضاف: "خلال المرات القليلة التي تمكنت فيها من لقاء أصدقائي، لم أتمكن حتى من الاستمتاع بذلك، حيث كان كل ما تمكنت من التفكير فيه العمل. اعتقدت أن المشكلة تكمن في شخصي"، مشيرا إلى أن الأمر انتهي به إلى الاستقالة.



وقالت "جارديان" إنه قصة هيوك ليست حادثة منفردة؛ بل تمثل حركة أوسع نطاقا تتشكل في كوريا الجنوبية بين جيل من الشباب الثائر ضد القبضة الخانقة لثقافة العمل الصارمة في البلد.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن "الجيل إم زد"، كما يشار إليهم في كوريا الجنوبية، والذي يتضمن كل من الجيل "زد" وجيل الألفية، في قلب التحول المحتمل بين الأجيال عن ثقافة العمل الزائد.



وكانت القشة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير هي مقترح الحكومة في مارس بتعديل نظام ساعات العمل، ليصل إلى 69 ساعة في الأسبوع.



ويسمح القانون الحالي بتطبيق مبدأ 40 ساعة عمل أساسية في الأسبوع على الشركات، مع تحديد العمل الإضافي بحد أقصى 12 ساعة، رغم وجود استثناءات.



وجرى تقديم الخطة باعتبارها حل لتحديات السوق التي وفرت مرونة للشركات من خلال تمكينهم من احتساب متوسط ساعات العمل على مدار فترات زمنية أطول.



وقبل أن انتخاب يون سوك يول رئيسا لكوريا الجنوبية، اقترح السماح للأفراد بالعمل 120 ساعة في الأسبوع إذا تطلب الأمر.



وجرى الترويج للفكرة باعتبارها طريقة لإفادة النساء العاملات من خلال تمكينهن من تجميع المزيد من ساعات العمل الإضافية، والتي يمكن استبادلها بعطلات في المستقبل، والتعامل مع مسئوليات الأسرة وتقديم الرعاية في بلد لديه بالفعل أدنى معدل مواليد في العالم.



لكن المقترح أثار ردود أفعال عنيفة من الشباب، والنقابات، والساسة المعارضين، الأمر الذي أجبر الحكومة على إعادة النظر في قرارها.



ووصف متحدث باسم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، إدارة يون بـ"المخزية"، وقال إن البلد يعود إلى "تاريخ جحيم العمل".



وتعد كوريا الجنوبية واحدة من الدول الصناعية التي توجد بها أطول ساعات عمل. وكثيرا ما ينظر إلى ذلك باعتباره إرث نموها الاقتصادي المذهلة.



وبحسب "جارديان" يتم الربط بين ساعات العمل الطويل وزيادة خطر الانتحار في كوريا الجنوبية، إذ كانت سببا رئيسيا في الوفاة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 39 عاما.