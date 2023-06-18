بعد نحو أسبوع من انطلاق الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية، استعرضت صحيفة "تايمز" البريطانية أربعة سيناريوهات بشأن مسار الحرب الأوكرانية.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الهجوم المضاد الأوكراني الذي أثيرت ضجة كبيرة حوله بدأ لتوه بالفعل، في وقت تشهد فيه السياسة حالة من الغليان.

والأسبوع الماضي، هدد ساسة ومحللون مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"هرمجدون نووي" مجددا، وقالوا إن موسكو ربما تعيق الإنترنت إلى أوروبا من خلال قطع الكابلات تحت المياه.

وفي المقابل، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مرارا أن مستقبل أوكرانيا يكمن في التحالف العسكري. كما تم تغيير مسار الرحلات الجوية عبر أوروبا بسبب أكبر مناورات جوية للحلف، التي أجريت هذا الشهر فوق أجواء ألمانيا والدنمارك وهولندا.

ومن واشنطن إلى بكين، يقيم صناع السياسة النتائج المحتملة للهجوم المضاد؛ إذ يعلمون أنها تمثل لحظة حاسمة ليس فقط في الحرب الروسية الأوكرانية ولكن في السياسة العالمية أيضًا.

وأشارت "تايمز" إلى أن هناك أربع نتائج محتملة تتمثل في انتصار حاسم لأوكرانيا، أو انتصار حاسم لروسيا، أو جمود قد يشتعل بشكل كبير في أي وقت ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى مفاوضات، أو تصعيد وهذا ربما يعني نشر روسيا لأسلحة نووية بساحة المعركة وتعميق تدخل الناتو في الصراع، وهو ما وصفته بأسوأ كابوس للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي سيناريو انتصار أوكرانيا، من غير المرجح أن ينجو بوتين، الأمر الذي سيسفر عن فوضى في روسيا وربما سلسلة من الحروب الأهلية في البلد التي تمتلك رؤوس حربية نووية أكثر من أي بلد آخر.

أما انتصار روسيا فسيمثل ليس فقط كارثة لأوكرانيا، ولكن انتكاسة هائلة للغرب. وسيتعين على أوروبا التعايش مع قوة عسكرية عدوانية لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها على عتباتها. وستزداد الصين، أهم حليف لروسيا، قوة جراء النصر الروسي.

ورأت "تايمز" أن هاتين النتيجتين بعيدتي المنال، فيما اعتبرت أن السيناريو الثالث – الجمود – يبدو المفضلة، موضحة أن هذا سيمثل هزيمة للغرب لكن سيشعر بايدن بالارتياح؛ إذ أن خياره المفضل هو توقف القتال وبدء المحادثات. ومع ذلك، ستضعف سلطة الغرب، وستواجه بيئة جيوسياسة متغيرة بسرعة.

ويقر المسئولون الأوكرانيون سرا بأن قواتهم المسلحة ليس لديها القدرة على استعادة السيادة على جميع الأراضي الأراضي التي تخضع لسيطرة روسيا.

واستغل الجيش الروسي شهور الشتاء لحفر الخنادق على طول خط المواجهة بأكمله. ويظل تأثير الأسلحة الغربية مثل صواريخ "ستورم شادو" التي قدمتها بريطانيا غير معروف.

وقالت "تايمز" إنه بدلا من تحرير جميع مساحات الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، سيحاول الجيش الأوكراني على الأرجح إضعاف القبضة الاستراتيجية لخصمه على المناطق الواقعة تحت سيطرته قدر الإمكان بهدف إثارة أزمة في موسكو نفسها.

وأوضح دبلوماسي غربي: "كلما تمكنت أوكرانيا من إلحاق الألم بالجيش الروسي"، زادت احتمالية "الانهيار السياسي في الكرملين وإضعاف سلطة بوتين أو هكذا تقول النظرية"، على حد تعبيره.

وتسمى تلك النظرية بـ"النجاح الكارثي"، الذي يتمثل في انتصار عسكري يتسبب في فوضى وانهيار لدي الخصم، وحتى حرب أهلية.

وأشارت "تايمز" إلى أن التكتيكات الأكثر وضوحا للقوات المسلحة الأوكرانية ستكون محاولة عزل شبه جزيرة القرم عن الجزء الأكبر من الجيش الروسي وتعطيل جسر كيرتش للمرة الثانية، لقطع الرابط بين القرم وروسيا.

وأشارت إلى أن الناتو يتردد في المواجهة. وفي حين لايزال منقسما بشأن مسألة عضوية أوكرانيا، تلقت كييف مع ذلك دعما غير متوقع الشهر الماضي عندما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يؤيد انضمام أوكرانيا للناتو.

وبحسب مصدر مقرب من ماكرون، يشعر الرئيس بالقلق من أنه حال فوز الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل قد تضعف الضمانات الأمنية الأمريكية لأوروبا.

وفي حين يأمل الأوكرانيين في انتصار حاسم، يتطلع داعميهم الرئيسيين، الأمريكيين، إلى شيء آخر وهو مكاسب أوكرانية كافية لإجبار بوتين على مفاوضات السلام.

وكان بايدن قد رفض تزويد أوكرانيا بأنظمة "أتاكمز" التي توفر مدى أبعد من صواريخ ستورم شادو. وخلف الكواليس، كانت الحكومة البريطانية تحث بايدن على تقديم "أتاكمز" لأوكرانيا لكن دون أن يزحزح ذلك بايدن؛ إذ يخشى أن يتسبب الأمر في تصعيد، يتضمن انهيار استراتيجيته المتعلقة بالقنوات الخلفية مع الصين.