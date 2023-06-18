بوينج تتوقع تضاعف الطلب العالمي على الطائرات بحلول عام 2042

تتوقع شركة بوينج عملاق صناعة الطائرات الأمريكية أن يتضاعف الطلب العالمي على الطائرات بحلول عام 2042، ما يرفع بشكل طفيف من توقعاتها لمستوى الصناعة على مدى 20 عاما.

وقالت بوينج اليوم الأحد إنها تتوقع أن شركات الطيران ستحتاج 48 ألفا و 600 طائرة خلال العقدين المقبلين مقارنة مع توقع صدر قبل عام بـ 41 ألفا و 170 طائرة.

وقال دارين هولست، رئيس التسويق بقسم الطائرات التجارية في بوينج، إن التوجه سيكون نحو طلب طائرات أطول بمقاعد أكثر أو مقاعد متقاربة.

وأضاف للصحفيين قبل معرض باريس الجوي الدولي، الذي سينطلق يوم غد الاثنين في لو بورجيه بالقرب من باريس، إن الطائرات يجب أن تكون أكبر بنحو 20% بحلول عام 2042.

وتتقارب إلى حد كبير توقعات بوينج مع توقعات شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، والتي توقعت قبل أيام أن يتضاعف الأسطول العالمي ليصل إلى 46 ألفا و 560 طائرة بحلول عام 2042. وأخذ توقع إيرباص في الحسبان الطائرات التي تحتوي على 100 مقعد على الأقل فقط، بينما تضمن توقع بوينج طائرات إقليمية أصغر قليلا.