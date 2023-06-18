ممثل الاتحاد الأوروبي: تحسن ملحوظ في العلاقات مع مصر خلال السنوات الأخيرة

قال الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن العلاقات بين مصر والاتحاد تشهد تحسنا ملحوظا في السنوات الأخيرة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة، مع سامح شكري وزير الخارجية، مساء الأحد، أنّ هناك إدراكا للإشكاليات القائمة، وأن هناك مزيدا من التعاون المشترك وبخاصة في القضايا التي تمثل تحديات مثل أزمة السودان، وإثيوبيا، والوضع في الشرق الأوسط.



وعبر عن مساعيه لتحقيق مزيد من التحسن في العلاقات المشتركة، مؤكدا أن هناك فرصا لتحقيق أعلى مستوى من التعاون بين ومصر ودول الاتحاد.



وأوضح أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تجمع المنافع للجانبين، مؤكدا العمل على توسيع هذه العلاقات وتطويرها للوصول إلى مستوى مثالي.