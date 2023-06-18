 حركة فتح: المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مصيرها هو الزوال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حركة فتح: المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مصيرها هو الزوال

أ ش أ
نشر في: الأحد 18 يونيو 2023 - 8:42 م | آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 8:42 م

قالت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، اليوم الأحد، إنّ إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، المُتمثّلة في تسريع وتيرة البناء الاستيطانيّ، لن تجدي نفعًا في إلغاء الوجود التاريخيّ والأزليّ للشعب الفلسطينيّ، مضيفة أنّ مصير هذا المستوطنات هو الزوال.

وأضافت حركة "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيتها للإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، أنّ التوسّع المضطرد في البناء الاستيطانيّ يُثبت تأزم منظومة الاحتلال، ويعبّر عن طبيعتها الكولونياليّة، مردفةً أنّ محاولات الاحتلال فرض أمر واقع للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة ذات السّيادة ستبوء بالفشل، وسيجابهها الشعب الفلسطيني بإرادته وصموده.

وبيّنت الحركة أنّ البناء الاستيطانيّ على الأراضي الفلسطينيّة يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الشرعيّة الدولية، وأهمها القرار رقم 2334، مؤكدة أن تنامي حركات المقاطعة السياسيّة والاقتصاديّة للمستوطنات تُبرهن على أنّ هذه المستوطنات سيكون مصيرها كسابقاتها من المستوطنات المُزالة.


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