حبس مشتبه به في جريمة قتل احتياطيا بعد هجمات بنوتنجهام

تم حبس مشتبه به في ثلاثة جرائم قتل احتياطيا، بموجب حكم القضاة، بعد العثور على اثنين من الرياضيين الموهوبين وحارس مدرسة مقتولين طعنا، وهجوم بشاحنة في شوارع مدينة نوتنجهام، وفقا لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية للأنباء.

ومثل فالدو كالوكان، 31 عاما، الطالب السابق في جامعة نوتينجهام، الذي ذكر أن اسمه آدم مينديس، أمام محكمة نوتنجهام الابتدائية اليوم السبت، وكان يرتدي قميصا رماديا وسروال ركض رماديا، ومحاطا بثلاثة ضباط أمن.

ويواجه المتهم تهمة قتل الطالبة جريس أومالي كومار، وبرنابي ويبر، وكلاهما في التاسعة عشرة من عمرهما، وقُتلا بسكين على طريق إلكستون عند حوالي الساعة الرابعة صباحا (0300 بتوقيت جرينتش) من صباح يوم الثلاثاء.

وعُثر بعد ذلك على الحارس إيان كوتس، 65 عاما، ميتا في طريق ماجدالا، بعدما سُرقت شاحنته الصغيرة بحسب ما تردد.

ويُتهم كالوكان بقيادة الشاحنة صوب المشاة في شارع ميلتون، وهو الحادث الذي أدى إلى نقل شخص إلى المستشفى في حالة حرجة، وإصابة شخصين آخرين بجروح طفيفة.

وذكرت مستشفى نوتنجهام الجامعي أن هناك مصابين حالتهما مستقرة، وتم السماح بخروج الثالث بعد هجوم الشاحنة.