محافظة الإسكندرية عن ظهور «قرش» بالمكس: مولود من نوع «ماكو» ولا يمثل خطورة

أصدرت محافظة الإسكندرية بيانًا عاجلًا للرد على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار صور لأحد الصيادين ممسكًا ببعض صغار أسماك القرش قام باصطيادها من عرض البحر أمام منطقة المكس، مما أثار تساؤل البعض حول وجود أسماك قرش بتلك المناطق.

وقالت المحافظة، إنّ خبراء معهد علوم البحار والمصايد بالإسكندرية، أفادوا بأنّ الصورة المتداولة مع أحد الصيادين هي لقرش صغير مولود حديثًا وهو من نوع "ماكو" ذو الزعنفة القصيرة ولا يمثل أي خطورة علي المنطقة.

وأضافت، أنّ خبراء معهد علوم البحار والمصايد بالإسكندرية نفوا ما يتم تداوله من تواجد القرش الصغير في منطقة المكس والتي تعد مياهها مياه مختلطة ووجود طلمبات المكس أيضًا تمنع من دخوله.

وتابعت أن الخبراء أوضحوا، أنّ الصياد قام برمي الغزل أو الشبك على بعد أكثر من 3كم من الشاطئ بمنطقة موازية لمنطقة المكس.

وأردفت أن الخبراء أكدوا أن هذا النوع لا يعيش في هذه المنطقة ولكن يعيش في الأماكن العميقة ووجوده في هذه الفترة طبيعي لأنه موسم تزاوج القروش سواء في البحر الأحمر أو البحر المتوسط، ولا داعي لإثارة الذعر والبلبلة بنشر وتداول معلومات وصور تحمل أخبار مضللة.

واختتمت: وأشار الخبراء أنه يوجد بعض أنواع الأسماك الشبيهة بالقروش تباع في أسواق المكس ويرغب في شرائها بعض المواطنين لرخص سعرها نسبيا وهذا يحدث منذ عشرات السنين في هذه المنطقة وليس بالحدث الجديد.