تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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يخوض المنتخب الوطني مساء اليوم الأحد مباراة ودية أمام جنوب السودان، بالإضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والمباراة النهائية ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

كما تستكمل اليوم أيضا مباريات دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023».

وتقدم بوابة «الشروق» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

مباريات ودية

منتخب مصر × منتخب جنوب السودان الساعة الثامنة مساء على قناة ON Time Sports HD1

دوري الأمم الأوروبية

هولندا × إيطاليا الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

كرواتيا × إسبانيا الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

تصفيات كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023»

مدغشقر × غانا الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports Fr 6 HD max

أوغندا × الجزائر الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 4

سيراليون × نيجيريا الساعة السابعة مساء