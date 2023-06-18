رجل يطلق سهاما من قوس في محطة قطار بشمالى ألمانيا ويصيب شخصا

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استخدم رجل يبلغ من العمر 29 عاما قوسا لإطلاق سهام على المارة بالقرب من محطة القطار في بلدة باينه بولاية سكسونيا السفلى بشمالى ألمانيا اليوم السبت.

وأصابت السهام رجلا / 22 عاما/ نقل إلى المستشفى مصابا بجروح لا يعتقد أنها تهدد حياته، وفقا للشرطة.

وتم احتجاز مطلق السهام المشتبه به لدى الشرطة. كما كان معه سكين كبير، وفقا للشرطة.

وقالت السلطات إن لديه تاريخا من المرض العقلي لكنها تحقق أيضا في صلات محتملة بالتطرف اليميني بسبب ملابس المشتبه به ومظهره العام.

وتقع باينه على بعد حوالي 40 كيلومترا شرق مدينة هانوفر في ولاية سكسونيا السفلى.

وقالت وزيرة داخلية ولاية سكسونيا السفلى دانييلا بيرنس في بيان: "حان الوقت الآن للتحقيق في جميع الاتجاهات وتوضيح خلفية هذا العمل الجبان". وأضافت أن الشرطة تحقق فيما إذا كانت العنصرية أو كراهية الأجانب هي الدافع وراء إطلاق السهام.

وأشادت الوزيرة بالاستجابة السريعة لضباط الشرطة لمنع وقوع المزيد من الضحايا في الهجوم. وأضافت أن الشرطة تمكنت من التغلب على المهاجم بعد دقائق قليلة من تلقيها أول مكالمة طوارئ أجريت قبل الساعة الواحدة ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش).

وتعاملت مع الحادث الشرطة المحلية كما تعامل معه الضباط الاتحاديون المعينون في محطة القطار.

وقال متحدث باسم الشرطة: "تمكنا من الرد بسرعة".

وتم تعليق حركة السكك الحديدية مؤقتا.