وزير الخارجية: أزمة السودان تؤثر على جهود مكافحة الإرهاب

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن هناك إدراكا مصريا أوروبيا بأن الأزمة في السودان لها تأثير واسع النطاق على أمن واستقرار المنطقة، وهو ما يؤثر بدوره على أوروبا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء الأحد، أنّ الأزمة في السودان تؤثر على الأمن في البحر الأحمر، وعلى جهود مكافحة الإرهاب.

وشدد على ضرورة المحافظة على استقرار الدول ومؤسساتها الشرعية، وعدم انزلاقها صوب الفوضى، باعتبار أن هذا السيناريو يجعل من الصعب استعادة الاستقرار.

وأشار إلى أنّ العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والسوداني تصنع حالة من التلاحم بين الأفراد، بجانب التواصل الجغرافي الذي يجعل أي شيء يحدث في منهما يكون لها تأثير بالغ على الطرف الآخر.

ونوه بأن مصر تبذل كل الجهود الممكنة لاحتواء هذه الأزمة، وتركز جهودها حاليا على وقف العدائيات وإتاحة الفرصة للعودة للحوار، مؤكدا العمل عبر التواصل مع دوائر مختلفة للتوصل إلى حل.

وشدد على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، وأن كل الجهود تنصب على ضرورة وقف القتال، مع ضرورة البحث عن استعادة الاستقرار الأمن والمحافظة على مؤسسات الدولة والوصول إلى خارطة طريق للمستقبل تضم كل الأطياف السودانية.