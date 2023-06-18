أول تعليق من بيرسي تاو بعد هدفه أمام المغرب

أعرب بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي ومنتخب جنوب إفريقيا، عن سعادته بعد فوز فريقه أمام المغرب في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والمقرر إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام القادم.

وسجل تاو هدفا في فوز منتخب جنوب إفريقيا أمام نظيره المغربي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على سوكر سيتي مساء السبت، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم.

وقال تاو في تصريحات لقناة «سوبر سبورت» الجنوب إفريقية: «منتخب البافانا يستطيع اللعب في أعلى المستويات، بدليل فوزه على رابع بطولة كأس العالم الأخيرة منتخب المغرب».

وأضاف: «أعتقد أن المنتخب تطور بشكل رائع في الفترة الأخيرة، وأظهرنا للجميع أننا قادرون على اللعب في أعلى مستوى، وأشكر الجماهير على حضورها ودعمها».

وأتم: «سعيد بأن أكون جاهزًا تمامًا لخوض المباريات، ولا يمكنني سوى البناء على ما وصلت إليه من أداء، لكني مازالت أريد التطوير».