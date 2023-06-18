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قائمة المستقبل تفوز بعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية بقنا

حماده عاشور
نشر في: الأحد 18 يونيو 2023 - 12:36 م | آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 12:36 م

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرف التجارية بمحافظة قنا، فوز 7 مرشحين من قائمة المستقبل بعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة، والتي تنافست فيها قائمتي المستقبل والإصلاح للمنافسة على 7 مقاعد في عضوية مجلس الإدارة.

وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز كل من أمير عبد السلام الشيخ وحصل على 1437 صوتا، وأحمد متولى الدغيمي وحصل على 1399 صوتا، وجلال عفيفى وحصل على 1354، وثابت عبد الغنى وحصل على 1337، وحسام أبو عطية وحصل 1324، ورمضان أبو السعود وحصل 1324، وحسنى الشبح 1277 صوتا.

وشهدت انتخابات الغرف التجارية بمحافظة قنا، منافسة كبيرة بين المرشحين وسط إقبال كبير من التجار وأصحاب السجلات التجارية، والذين يزيد عدد من لهم حق التصويت عن 13 ألف صوت انتخابي، لاختيار 7 مرشحين بعضوية مجلس الإدارة.


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