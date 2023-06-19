الشرطة التركية تغلق وسط مدينة إسطنبول لحظر مسيرة للمثليين

نظم نشطاء في مدينة إسطنبول التركية، مظاهرة للاحتجاج على التمييز ضد المثليين رغم منع مسئولي المدينة مسيرة للمثليين اليوم الأحد، بسبب مخاوف من أنها تشكل تهديدا لقيم الأسرة.

ومع ذلك، تمكنت الشرطة من منع المشاركين من التظاهر في ميدان تقسيم بوسط مدينة إسطنبول من خلال نصب حواجز كبيرة على الطرق.

كما تم وقف خطوط المترو التي كان من الممكن أن تنقل المتظاهرين إلى ميدان تقسيم. وقالت منظمة "كاوس جي ال" الحقوقية إن الشرطة شنت "هجمات" على المشاركين في المظاهرة.

وكان حاكم إسطنبول داود جول قد أعلن في تغريدة يوم الجمعة أنه لن يسمح بأي فعاليات "تعرض دستور الأسرة للخطر".