 التعادل يحسم مواجهة السنغال وبنين في تصفيات أمم إفريقيا 2023 - بوابة الشروق
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التعادل يحسم مواجهة السنغال وبنين في تصفيات أمم إفريقيا 2023

محمد عاطف
نشر في: الأحد 18 يونيو 2023 - 12:42 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 12:42 ص

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة السنغال وبنين، التي أقيمت على ملعب الصداقة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

سجل اللاعب عبدالله سيك هدف التقدم لمنتخب السنغال في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أدرك منتخب بنين هدف التعادل عن طريق لاعبه عبد الرشيد موميني في الدقيقة 78، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب السنغال رصيده للنقطة 13 في صدارة المجموعة الـ 12، فيما وصل رصيد منتخب بنين إلى النقطة 3 في المركز الأخير.


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