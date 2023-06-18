العراق ينقل 165 شخصا من مطار بورتسودان إلى بغداد

صرح المُتحدث بإسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف اليوم الأحد، أن طائرة عراقية أجلت اليوم الأحد، 165 عراقيا وسودانيا وسوريا من الأراضي السودانية على خلفية الأحداث التي تشهدها السودان منذ أشهر.

وقال الصحاف في بيان صحفي أن "الطائرة المخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين من مطار بورتسودان السوداني وصلت عصر اليوم الأحد، إلى مطار بغداد الدوليّ وعلى متنها 165 فردا بينهم عشرات السودانيين والسوريين ليصبح مجموع الذين تم إجلاؤهم حتى الآن وبثلاث رحلات 595 فرداً" .

كان العراق قد أجلى خلال الأشهر الماضية الرعايا العراقيين المقيمين في السودان بعد تصاعد وتيرة العنف والإقتتال في السودان سواء برحلات جوية مباشرة أو من خلال رحلات جوية لعدد من الدول العربية.