رئيس وزراء باكستان يصف فترة عمران خان بأنها «مظلمة»

أعرب رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف أمس السبت، عن أسفه مجددا من أنه خلال "الفترة المظلمة للحكومة السابقة، كان يتم استهداف لاهور بشكل متعمد بالانتقام وتعرضت الشركات الدولية، لمضايقة بشكل غير عادل".

وأضاف شريف، خلال حديثه مع وفد من مجموعة شركات البيرق التركية، المشهورة، بقيادة رئيسها أحمد البيرق أن "البلاد لن تنسى هؤلاء الذين أوقفوا مسيرة البلاد نحو التقدم والتنمية"، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد نقلا عن الجناح الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء في بيان صحفي.

وخلال الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لخدمات المجموعة، في إدارة النفايات الصلبة والنقل العام.

وأضاف شريف، أنهم زودوا سكان لاهور بمنشآت ذات معايير دولية.

ددمو بالاستثمار العالمي، وفروا أحدث وسائل السفر ومنشآت للتعامل مع النفابات الصلبة وتوفير فرض عمل".

من جانبه، أعرب الوفد عن اهتمامه الشديد بالاستثمار في مختلف القطاعات في باكستان.

وخلال زيارته الأخيرة إلى تركيا، أبلغت المجموعة رئيس الوزراء باهتمامها الكبير بالاستثمار في مختلف القطاعات بباكستان وبزيارتهم المقبلة.