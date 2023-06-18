 مجدي عبدالعاطي: مستمر في قيادة الفنية لـ زد بالدوري الممتاز الموسم المقبل - بوابة الشروق
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مجدي عبدالعاطي: مستمر في قيادة الفنية لـ زد بالدوري الممتاز الموسم المقبل

محمد عاطف
نشر في: الأحد 18 يونيو 2023 - 2:55 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 2:55 ص

قال مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، إن الأمور في البداية كانت صعبة بسبب قوة مجموعة القاهرة.

وتابع عبدالعاطي في تصريحات تليفزيونية: "كان هناك تكاتف منذ البداية من أجل تحقيق حلم الصعود، وبالتأكيد الأمور كانت صعبة للغاية في البداية، والتوقف خلال شهر رمضان الماضي، فرق في الاستعدادات".

وأضاف: "مجلس إدارة النادي أعلن دعم الجهاز الفني وعقدي مع النادي مستمرًا موسمين، وسوف أقود الفريق بالموسم الجديد". 

واختتم : "التدعيمات في الفريق سوف تكون في أضيق الحدود وتلك سياسة النادي، وقدمنا طلباتنا عقب مواجهة وادي دجلة مباشرةً، وهدفنا البقاء في الدوري".


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