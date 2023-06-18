مجدي عبدالعاطي: مستمر في قيادة الفنية لـ زد بالدوري الممتاز الموسم المقبل

قال مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، إن الأمور في البداية كانت صعبة بسبب قوة مجموعة القاهرة.

وتابع عبدالعاطي في تصريحات تليفزيونية: "كان هناك تكاتف منذ البداية من أجل تحقيق حلم الصعود، وبالتأكيد الأمور كانت صعبة للغاية في البداية، والتوقف خلال شهر رمضان الماضي، فرق في الاستعدادات".

وأضاف: "مجلس إدارة النادي أعلن دعم الجهاز الفني وعقدي مع النادي مستمرًا موسمين، وسوف أقود الفريق بالموسم الجديد".

واختتم : "التدعيمات في الفريق سوف تكون في أضيق الحدود وتلك سياسة النادي، وقدمنا طلباتنا عقب مواجهة وادي دجلة مباشرةً، وهدفنا البقاء في الدوري".