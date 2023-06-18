القومي لعلوم البحار: شواطئ الإسكندرية آمنة تمامًا ضد أي هجمات لأسماك القرش

علق الدكتور عادل علي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، على إحدى الصورة التي انتشرت مؤخرًا لأحد الصيادين وهو يٌمسك بيده سمكة قرش صغيرة، من عرض البحر أمام منطقة الماكس بالإسكندرية، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أن تواجد أسماك القرش في هذا التوقيت طبيعي جدًا، لأنه بحر مفتوح ومتوقع وجود أسماك قرش وحيتان به، موضحًا أن أسماك القرش بالرغم من قوتها وخطورتها إلا أنها أسماك غضروفية وأقل تطورًا من أسماك البلطي.

وأشار إلى أن ظهور أسماك القرش بأوروبا قليل، ولكنه شيئًا عاديًا، نافيًا حدوث أي طفرة أدت لظهوره على شواطئ البحر المتوسط، وأكد أن أسماك القرش بعيدة عن شواطئ الإسكندرية وآمنة ضد أي هجمات للقرش.

ولفت إلى أن هذا النوع من الأسماك لها بيئة معينة، وتعيش في عمق كبير جدًا إلى جانب أنها تعيش في نوع مياه معين، موضحًا أن اسماك القرش تعيش على بعد 3 كيلو من شواطئ الإسكندرية.

ونوه أنه محافظ الإسكندرية اللواء محمد شريف، يولي اهتمامً كبيرًا لهذا الأمر على مدار الساعة، منوهًا بأنه تم اتخاذ إجراءات احترازية حيال هذا الملف وفي مقدمتها وضع نقاط مراقبة على جميع الشواطئ بدايًة من منطقة الماكس حتى حدود المحافظة مع منطقة الساحل الشمالي، للإخطار مباشرًة في حال حدوث أي هجمات لأسماك القرش.

ووجه رسالة طمأنة لزوار مدينة الإسكندرية، بعدم الخوف أو القلق من حدوث هجمات لأمساك القرش، مؤكدًا أن هذا النوع لا يمكنه الخروج للأماكن الضحلة ولكنه يظهر في شباك الصيادين لأنه في موسم التزاوج.